Solamente nel 2020 Amazon ha sequestrato e distrutto oltre 2 milioni di prodotti contraffatti. Oltre 10 miliardi di inserzioni sono state bloccate sul nascere, complice il sospetto che si trattasse di prodotti falsi o non sicuri. Tutti i numeri del Brand Protection Report, il primo dossier di questo tipo rivelato al pubblico dall’azienda.

«Nel 2020 abbiamo sequestrato e distrutto oltre 2 milioni di prodotti, erano stati inviati nei nostri centri logistici e noi li abbiamo intercettati e identificati come falsi prima che potessero essere inviati ai clienti», si legge nel comunicato stampa di Amazon. «Li abbiamo separati dal resto dell’inventario e poi li abbiamo distrutti, in modo da assicurarci che non sarebbero finiti sul mercato per vie traverse».

Nel 2020 Amazon ha investito oltre 700 milioni di dollari, assumendo 10mila figure specializzate, nel suo impegno per la lotta ai prodotti falsi e/o potenzialmente pericolosi. L’azienda ha spiegato di usare forza lavoro e machine learning per creare una barriera virtualmente impossibile da superare. In questo modo Amazon è riuscita ad identificare miliardi di prodotti falsi ancora prima che la loro relativa inserzione potesse andare online.

Esiste un problema: Amazon fa ancora fatica ad identificare i prodotti consegnati direttamente dal venditore terzo. I 2 milioni di prodotti sequestrati erano tutti prodotti consegnati da Amazon. Il sito consente alle aziende terze di creare inserzioni su Amazon, lasciando però a loro l’onere di spedire il prodotto e gestire la logistica. In quest’ultimo scenario per l’azienda è ancora molto complicato contrastare il commercio dei falsi.

In queste ore si parla molto anche di un altro problema di Amazon: le recensioni false. In un ultimo ripulisti generale, il colosso sembra aver fatto fuori il brand Aukey. Le inserzioni del produttore sono completamente sparite, ma le ragioni del ban non sono ancora note.