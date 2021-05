Xiaomi brevetta una fotocamera rotante integrata nello schermo

Xiaomi lavora alla prima fotocamera rotante integrata nello schermo. Il sensore principale sarebbe in grado di servire anche da selfie camera under-display, sotto lo schermo. L’affascinante tecnologia risale ad un brevetto del 2019 ed è stata recentemente aggiornata con una terza versione della bozza del design.

La prima fotocamera integrata nel display di Xiaomi, stando a Neowin e LetsGoDigital, potrebbe debuttare già su uno smartphone previsto per la fine del 2021.

Nel nuovo brevetto però si parla di una novità ancora più interessante. Non soltanto parliamo di una fotocamera sotto al display – e quindi posizionata sotto una porzione dello schermo con una densità di pixel molto bassa -, ma di un sensore rotante. In pratica la fotocamera principale del modulo fotografico posteriore verrebbe usata anche per i selfie, grazie ad un motore magnetico. Non sappiamo quando vedremo, per la prima volta, questa tecnologia su uno smartphone di Xiaomi.

Non è la prima volta che un meccanismo a rotazione consente di sfruttare le alte specifiche del sensore principale per i selfie, anzi si tratta di un concept molto datato: ve lo ricordate l’OPPO N1? La differenza, in questo caso, è che il meccanismo rotante non è montato sopra lo schermo ma dentro lo schermo.

Dopo diversi anni di stagnazione, il mercato degli smartphone sta finalmente avendo una nuova stagione guidata – va detto – dai brand cinesi. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla nascita di smartphone dal form-factor piuttosto innovativo. La stessa azienda cinese ha di recente presentato il suo Xiaomi Mi 11 Ultra, con tanto di mini-display integrato sulla scocca posteriore.