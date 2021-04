Xiaomi Mi 11 Ultra: lo schermo posteriore? È lo stesso della Mi Band 5

Emergono nuovi dettagli sullo Xiaomi Mi 11 Ultra, ossia quello che verosimilmente – per specifiche e caratteristiche – è uno degli smartphone più carismatici ed interessanti attualmente sul mercato.

Nella fattispecie, si torna a parlare del caratteristico mini-display posteriore montato sulla scocca del prestante top di gamma. A quanto pare, si tratta dello stesso identico display visto sulla Mi Band 5, sempre di Xiaomi.

Il segreto è stato svelato direttamente dal CEO di Xiaomi Lei Jun. In questo modo Xiaomi ha potenziato a costo zero la sua economia di scala, smaltendo allo stesso tempo eventuali stock rimasti inutilizzati. Una mossa geniale.

Ricordiamo che il mini-display assolve diverse funzioni: può essere usato come specchio per farsi i selfie usando la fotocamera principale del Mi 11 Ultra, oltre che per leggere le notifiche e non solo. Complessivamente, la diagonale è di appena 1,1 pollici, con una risoluzione di 126 x 294 pixel e tecnologia AMOLED.

Del nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra ne abbiamo parlato nei dettagli qui.