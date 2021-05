The Walking Dead 11: il nuovo trailer ci porta dietro le quinte

L'account Instagram di The Walking Dead ha rivelato un trailer che ci porta dietro le quinte della stagione finale, in arrivo il prossimo 22 agosto su AMC.

È disponibile un nuovo trailer di The Walking Dead 11, serie TV AMC tratta dalla serie a fumetti basata scritta da Robert Kirkman e disegnata da Tony Moore e Charlie Adlard. Il video è stato pubblicato dall’account ufficiale Instagram dello show e ci porta dietro le quinte della stagione conclusiva:

L’undecesima ed ultima stagione dello show arriverà il prossimo 22 agosto e la premiere sarà composta da un doppio episodio, diretto da Kevin Dowling (The Strain, Mayans MC). Riguardo a tali episodi lo scritto re e produttore Jim Barnes al podcast Talk Dead to Me aveva dichiarato:

Stiamo girando gli episodi uno e due proprio ora, è un episodio in due parti, una prima in due parti. Cosa posso dire? Sta tornando a essere spaventoso, è spaventoso. Stiamo facendo uno sforzo per far si che i primi due o tre episodi lo siano, così come tutta la stagione. Stiamo esplorando e facendo cose che non ho mai visto fare prima nello show, il che è davvero eccitante. Solo diversi set e luoghi, e il fatto che ce la faremo durante la pandemia è una testimonianza che la troupe della Georgia è incredibile. È grande, penso di poterlo dire.

Riguardo la trama di The Walking Dead 11 grande spazio avrà il Commonwealth, misterioso gruppo militarizzato. Inoltre è stato rivelato che Jacob Young si è unito al cast nei panni di Deaver. Vi ricordiamo che la stagione conclusiva si compone di 24 episodi.