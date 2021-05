The Mandalorian: Gina Carano proposta da LucasFilm per gli Emmy Awards

Nonostante Gina Carano non faccia più ufficialmente parte di The Mandalorian, è stata proposta per l'Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista.

Solo pochi mesi fa Gina Carano è stata licenziata da The Mandalorian a causa dei suoi controversi tweet riguardanti le misure anti Covid e i presunti brogli elettorali nelle ultime elezioni presidenziali USA, un allontanamento che però non impedisce a LucasFilm e Disney di proporre l’attrice agli Emmy Awards nella categoria Miglior attrice non protagonista.

La candidatura dell’interprete di Cara Dune nello show ambientato nella galassia lontana lontana è stata rivelata con la pubblicazione del materiale marketing For Your Consideration degli Emmy della Disney. Potete ammirare il poster di seguito.

Una candidatura che sorprende, visto che solo tre mesi fa Gina Carano era stata licenziata in tronco, mentre non sorprendono le candidature di Pedro Pascal come Miglior attore protagonista, Giancarlo Esposito e Temuera Morrison con Miglior attore non protagonista. Molto lunga la lista degli attori proposti nella categoria Miglior guest star, in cui figurano tra gli altri Mark Hamill, Ming-Na Wen, Rosario Dawson e Katee Sackhoff.

Vi ricordiamo che The Mandalorian è stato ideato da Jon Favreau e narra le vicende del cacciatore di taglie Din Djarin, noto semplicemente come Il Mandaloriano, che vaga per la galassia cercando il pianeta natale di Grogu, suo piccolo compagno di viaggio. La serie è stata rinnovata per un terza stagione in arrivo prossimamente. Inoltre a dicembre 2021 arriverà lo spin-off The Book of Boba Fett.

