Shark – Il primo squalo 2: le riprese inizieranno nel 2022

Shark – Il primo squalo 2 sembra si stia avvicinando alla vera e propria fase di riprese, così come ha dichiarato Jason Statham. L’attore che è stato il protagonista del primo lungometraggio, intitolato in lingua originale The Meg, ha parlato a Collider delle riprese di Shark – Il primo squalo 2, dichiarando che il film inizierà con le riprese nel 2022.

Ecco cosa ha detto Statham sulle riprese di Shark – Il primo squalo 2:

Dovremmo iniziare a girare a gennaio, se non sbaglio con le date che ho segnate. Il regista sarà Ben Wheatley, e sono entusiasta all’idea di poterci lavorare. Sono eccitato di rituffarmi nelle atmosfere di questa storia. Abbiamo aspettato un po’ per cercare di arrivare alla migliore sceneggiatura, ed ora sembra che tutto si sia incastrato al meglio.

Statham ha anche aggiunto che con Wheatley c’è grande sintonia, considerando anche che amano lo stesso tipo di film. Il primo lungometraggio è uscito nel 2018 con alla regia Jon Turteltaub, e si tratta del riadattamento del romanzo horror fantascientifico del 1997 intitolato The Meg.

La storia vede protagonista il sub Jonas Taylor ed una gigantesca creatura che vive in fondo al mare. Il film è disponibile su Netflix.