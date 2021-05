Guardiani della Galassia – James Gunn a Bautista: “Tu sei l’unico Drax”

Le ultime parole di Dave Bautista su una sua possibile ultima apparizione nei panni di Drax in Guardiani della Galassia 3 hanno sorpreso un po’ tutti gli appassionati, ed anche James Gunn. Il fatto che l’attore abbia dichiarato che quella di Guardiani della Galassia 3 sarà l’ultima apparizione di Drax, ha fatto subito scattare il regista che si è espresso su Twitter.

Ecco le parole di James Gunn sul Drax di Dave Bautista in Guardiani della Galassia:

Per me non esiste Drax senza di te, amico! Tu sei il Drax del Marvel Cinematic Universe e, per me, non puoi essere rimpiazzabile. Anche se, ovviamente, tu hai la libertà di fare tutto ciò che desideri per la tua carriera.