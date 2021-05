Facebook Messenger: 5 miliardi di download, terza app non Google a superare il traguardo

Facebook Messenger è diventata una delle poche app non di Google a superare quota 5 miliardi di download su Google Play. Il dato si riferisce al numero totale di download registrati da quando l’app è disponibile sullo store.

Per la cronaca: gli smartphone Android vengono venduti con pre-installate un gran numero di app proprietarie di Google, da Gmail a Google Maps. Anche Facebook Messenger è pre-installato su alcuni modelli di smartphone, ma questo vale per un numero limitato di device. Insomma, si tratta di un record davvero impressionante.

Il club delle app che hanno superato questo traguardo include 14 membri, tra cui YouTube, Google Maps e Gmail. Messenger, come detto, è una delle poche non di Google. Avevano già superato questo impressionante traguardo anche Facebook (nel 2019) e WhatsApp (nel 2020). In altre parole: non esiste una sola app che abbia più di 5 miliardi di download sul Play Store che non sia di proprietà di Facebook o Google.

Nel frattempo Facebook continua a lavorare all’integrazione dei suoi servizi di messaggistica. A fine del 2020 l’azienda ha introdotto il cross-chatting tra Instagram Direct e Facebook Messenger. Nel 2022 il servizio di messaggistica di Facebook potrebbe finalmente ricevere la crittografia end-to-end.