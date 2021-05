Elon Musk al Saturday Night Live: i concorrenti di Tesla bombardano il programma di pubblicità

Questo sabato è andata in onda la tanto attesa puntata del Saturday Night Live condotta da Elon Musk. L’opportunità, a quanto pare, ha fatto gola ai concorrenti diretti di Tesla. Quattro case automobilistiche hanno colto al balzo l’occasione di promuovere i loro veicoli elettrici acquistando diversi spazi pubblicitari nel corso della puntata.

Tra un’intervista e uno sketch del SNL, sono andati in onda – nell’ordine – uno spot dell’Audi E-Tron, una pubblicità della Ford Mustang Mach-E, poi un’altra ancora della Volkswagen ID 4 e, quindi della Lucid Air. Tutto questo solamente nei primi 30 minuti della puntata.

I principali rivali di Elon Musk hanno sfruttato la puntata del SNL per ricordare ai suoi fan che Tesla non è l’unica casa automobilistica attiva nel segmento degli EV.

Non più, quantomeno. Lucid Motors ha scelto una strategia ancora più spudorata, preannunciando la messa in onda del suo spot diverse ore prima dell’inizio della puntata del SNL.

Non solo TV e non solo automotive: la Sierra Space – rivale di SpaceX – ha acquistato invece diversi spazi pubblicitari sul canale YouTube ufficiale del SNL. Elon Musk è spesso considerato un re del marketing, ma siamo abbastanza sicuri che non sia molto contento di usare la sua immagine per spingere i prodotti e i servizi dei suoi più agguerriti competitor.