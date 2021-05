Clubhouse sbarca su Android: in beta, solo negli USA e ancora su invito

Clubhouse finalmente arriva anche su Android, ma solo negli USA e in beta su invito. Nel frattempo la concorrenza non sta ad aspettare e i download su iOS crollano.

Clubhouse sbarca su Android, per il momento ancora in fase di beta. L’app social aveva conquistato l’attenzione del pubblico ad inizio dell’anno, ma una serie di fattori – a partire dalla presenza solo su iOS – ha fatto sì che il numero di download crollasse a picco nel giro di pochi mesi.

La beta è disponibile esclusivamente per gli utenti statunitensi e, proprio come la controparte per iOS, è disponibile esclusivamente su invito. Forse Clubhouse vuole tentare di ricostruire quel clima febbricitante di passaparola e hype che, anche in Italia, avevamo osservato a gennaio. Il fatto è che da gennaio ad oggi sono cambiate molte cose: tanto per iniziare, quasi ogni social mainstream ha annunciato – o addirittura già presentato – la sua versione delle chat vocali. Le alternative non mancano e il fenomeno novità si è perso da tempo.

Ad aprile i download sull’App Store si sono fermati a quota 900.000, quando solamente il mese prima erano stati 2.7 milioni, mentre a febbraio erano stati 9,5 milioni.

Clubhouse ha annunciato l’intenzione di rendere disponibile, gradualmente, la beta Android dell’app anche all’interno di altri mercati chiave nel breve termine. Attualmente è possibile cercare l’app su Google Play e richiedere di essere avvertiti quando diventerà disponibile nel proprio paese.