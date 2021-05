Choujin X: ecco il nuovo manga del creatore di Tokyo Ghoul

Sui Ishida ha annunciato il suo nuovo manga in arrivo intitolato Choujin X. L’autore ha finito di lavorare su Tokyo Ghoul ormai più di un anno fa. Presosi una breve pausa dopo aver terminato la sua serie di successo, Ishida non ci ha messo molto ad annunciare il suo nuovo manga.

Sui Ishida ha colto di sorpresa i fan annunciando l’uscita del nuovo manga con un post su Twitter. È stato lì che il creatore di Tokyo Ghoul ha rivelato la prima immagine di Choujin X, la sua nuova serie. Ishida ha lavorato alla storia in segreto senza darne nessuna anticipazione e il manga verrà pubblicato ogni volta che avrà il tempo di redigere i capitoli. Di seguito il post originale dell’autore:

Di seguito la traduzione del post:

Il mio nuovo manga Choujin X è in fase di serializzazione. Voglio disegnare tutto qui da solo, quindi gli aggiornamenti arriveranno al mio ritmo. Spero che lo leggerai con me nel tuo tempo libero.

Per adesso sappiamo che Choujin X è stato pubblicato da Tonari no Young Jump in quanto ha accesso intrinseco a Manga Plus, una libreria online per manga sotto il controllo di Shueisha. Questo accordo permette a Ishida di rimanere all’interno della famiglia che lavora per Shueisha.

Il primo capitolo del nuovo manga è già disponibile. La decisione di Ishida di produrre questo nuovo progetto con i suoi tempi è comprensibile visto il duro lavoro svolto per Tokyo Ghoul.

Potrebbe interessare: