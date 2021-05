Guardiani della Galassia 4: “Mai dire mai” commenta James Gunn

Anche se Guardiani della Galassia Vol. 3 era stato pensato come capitolo finale James Gunn ha detto mai dire mai su Guardiani della Galassia 4. I due film precedenti hanno guadagnato in totale oltre 1,6 miliardi di dollari andando ad ampliare il mondo del MCU.

I Marvel Studios hanno fissato la data di uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 a maggio 2023. James Gunn in precedenza aveva sostenuto che il film era stato progettato per concludere la storia della trilogia che ha iniziato nel 2014. Gunn è noto per essere molto attivo sui social media e per interagire con i fan su tutto il suo lavoro.

Recentemente un fan ha chiesto a Gunn se avrebbe preso in considerazione la possibilità di dirigere Guardiani della Galassia 4 e il regista ha risposto con un mai dire mai. Il regista però ha anche ribadito che il terzo capitolo della storia che aveva originariamente tracciato era stato pensato come conclusivo.

Me? Never say never but I see Vol 3 as the end of the Guardians’ story I started telling back with Vol 1. https://t.co/q6iuqWoSgQ

— James Gunn (@JamesGunn) May 8, 2021