The Suicide Squad: nuove foto sulla missione di Peacemaker

28—Apr—2021 / 12:30 AM

Nuove foto di The Suicide Squad di James Gunn rivelano nuovi dettagli sulla missione che dovranno intraprendere Bloodsport, Peacemaker e Ratcatcher 2. Agendo come una sorta di sequel di Suicide Squad 2016, questo nuovo film vanta un cast considerevole e debutterà nei cinema e su HBO Max ad agosto.

Questo nuovo film includerà in gran parte i nuovi membri della Task Force X e il primo trailer, ha confermato che il gruppo si dividerà per la loro ultima missione, che prevede un viaggio per distruggere un laboratorio dell’era nazista.

Una delle missioni secondarie coinvolgerà Bloodsport (Idris Elba) e Peacemaker (John Cena), due dei nuovi personaggi più attesi. In nuove immagini rivelate da Total Film, i due cattivi intraprendono la loro ricerca insieme a Ratcatcher II (Daniela Melchior), King Shark (Sylvester Stallone) e Polka Dot Man (David Dastmalchian). Di seguito le foto con alcuni dei protagonisti:

Il team che abbiamo visto fino ad ora è solo la punta dell’iceberg dell’intera formazione della Task Force X, che include anche Harley Quinn (Margot Robbie) e Thinker (Peter Capaldi). Con così tanti nuovi personaggi in arrivo, sarà interessante vedere quali risalteranno sullo schermo quando il film uscirà nei cinema.

Giusto una settimana fa, James Gunn ha confermato la fine della post-produzione, compresi gli effetti visivi, del film. Quindi d’ora in avanti la campagna promozionale potrebbe svelare ancora altri dettagli interessanti. Vogliamo ricordare inoltre che Ora, il trailer del reboot del DC Extended Universe, ha battuto ogni record. Dalla data di uscita infatti ha accumulato oltre 150 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

