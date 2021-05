Gli Eterni 2 sarebbe già in fase di sviluppo alla Marvel

Gli Eterni 2, secondo delle fonti emerse recentemente, è già in fase di sviluppo alla Marvel prima ancora dell'uscita dell'attesissimo primo film a novembre.

Gli Eterni 2 è, secondo alcune fonti, già in fase di sviluppo alla Marvel. Diretto da Chloé Zhao, Gli Eterni è stato avvolto nel mistero sin dal suo annuncio nel 2019. Nel cast del film vedremo Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Gemma Chan.

Le prime immagini del film sono state rivelate solo una settimana fa e l’attesa per la sua uscita è solo aumentata. La Marvel è molto sicura della visione di Zhao come regista e il suo controllo creativo senza precedenti sul film l’ha vista dare una mano in tutto, dal montaggio finale allo sviluppo della sceneggiatura.

Secondo quanto riferito, questa attesa e fiducia si sono tradotte nella mossa dello studio di sviluppare un sequel del film sei mesi prima che arrivi nei cinema. John Campea ha rivelato che lo studio sta già lavorando al sequel anche se non hanno annunciato nulla del genere nell’anteprima della Fase 4. Campea ha detto:

È fondamentalmente lo stesso motivo per cui Avengers 5 e Gli Eterni 2 non sono stati annunciati. Annunciavano solo i film fino al 2023 con date di uscita verificate. Ci sono più di 20 progetti sul tabellone. Sappiamo tutti che ci sarà un Avengers 5 e Gli Eterni 2.

Ormai, la Marvel è nota sia per la sua segretezza che per la sua pianificazione con anni di anticipo. Ci sono diversi film del MCU che sono rimasti senza date di uscita, tra cui Blade, il reboot dei Fantastici Quattro e Deadpool 3. L’ultima data di uscita conosciuta è quella di Guardiani della Galassia 3 che uscirà il 5 maggio 2023.

