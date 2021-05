La Fox ha deciso di cancellare la produzione della serie tv liberamente ispirata a I Goonies, che avrebbe dovuto seguire la storia di tre bambini mentre cercano di realizzare un remake del film tratto da un soggetto di Steven Spielberg, anche produttore della pellicola Warner Bros., e diretto da Richard Donner nel 1985.

Ecco la descrizione ufficiale della serie tv il cui intento era quello di rievocare I Goonies, ancora senza titolo e ora cancellata dai pilot di Fox:

Dopo non essere riuscita a raggiungere i risultati sperati a New York e portando con sé un segreto pesante, Stella Cooper torna nella sua città natale in difficoltà per sostituire un insegnante come supplente. Trova ispirazione, speranza e, in definitiva, salvezza quando accetta di aiutare tre studenti che stanno perseguendo i loro sogni cinematografici realizzando un remake incredibilmente ambizioso di uno dei loro film preferiti: I Goonies.