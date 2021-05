Mission: Impossible 7, Tom Cruise sulla copertina di Empire

Empire Magazine ha rivelato la copertina del suo ultimo numero, che mostra Tom Cruise in azione nel tanto atteso film Mission: Impossible 7. Sulla cover si legge “Tom Cruise in una missione per salvare i film” e si vede una foto dell’attore sul set del sequel, in sella a una moto mentre sta compiendo un’acrobazia. Inoltre, è stata diffusa una copertina esclusiva per gli abbonati al magazine, che presenta una ripresa alternativa compiuta da Christopher McQuarrie, regista del film, di Cruise sulla sua moto. Di seguito entrambe le immagini:

This month's exclusive subscriber cover features a shot of Cruise taken by Mission: Impossible 7 director and longtime Cruise collaborator Christopher McQuarrie. Newsstand edition on sale Thursday May 13th. READ MORE: https://t.co/ESLFHeuaqj pic.twitter.com/Askq9prZQJ — Empire Magazine (@empiremagazine) May 7, 2021

A causa dei ritardi accumulati e delle pause nella produzione, dovuti alla pandemia, il settimo film della serie debutterà nelle sale il 27 maggio 2022. In origine – lo ricordiamo – il settimo e l’ottavo film dovevano essere girati uno dopo l’altro, ma da allora il piano è stato cambiato per ovvi motivi.

Non abbiamo molti dettagli sulla trama del film, anche se Vedova Bianca dovrebbe aiutare nuovamente Ethan Hunt e l’FMI ad affrontare una nuova missione, ovviamente impossibile.

Ricordiamo che nel cast di Mission: Impossibile 7, oltre a Tom Cruise, sono presenti Simon Pegg, Ving Rhames, Angela Bassett, Rebecca Ferguson e persino Henry Czerny, che abbiamo visto nel primo film Mission: Impossible.

Insieme a loro, anche Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), Cary Elwes (SAW), Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff ed Esai Morales

