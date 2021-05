WallStreetBets, una truffa su Telegram ha preso di mira gli utenti della community

La proposta della vita: “stiamo per lanciare la criptovaluta ufficiale di WallStreetBets, investi ora prima che prenda valore”. Peccato che si trattasse di una truffa promossa da dei criminali che non hanno nulla a che fare con la celebre community di Reddit dedicata agli appassionati di finanza.

Secondo Bloomberg i truffatori si sarebbero già messi in tasca più di 2 milioni di dollari. I truffatori avrebbero usato Telegram per raggiungere le loro vittime. Sarebbe bastata la promessa di una vendita iniziale ‘pre-mining‘ dell’inesistente criptovaluta per spingere centinaia di persone a pagare i truffatori, nonostante l’assenza di qualsiasi tipo di garanzia.

I truffatori si sono fatti pagare in Binance Coin. Come già successo con altre truffe con pagamenti via criptovalute, la trasparenza delle principali blockchain ha consentito di ricostruire relativamente facilmente il flusso di denaro in entrata ed in uscita dal wallet usato dai truffatori.

Secondo Bloomberg le vittime del raggiro avrebbero, complessivamente, inviato più di 3.451 Binance Coin ai criminali. Un BNB viene scambiato attorno ai 635$, parliamo di un bottino di oltre 2 milioni di dollari in pochissimi giorni.

Ora le vittime della truffa sperano di ottenere giustizia ed individuare il gruppo di criminali responsabili del raggiro. La privacy offerta da Telegram e dai pagamenti in criptovalute non sarà d’aiuto.

Nel frattempo, l’account Telegram usato dai truffatori – che ora è stato cancellato – ha lasciato un ultimo indizio sulla fine che faranno i soldi rubati. L’ultimo messaggio prima del black-out: «Sto andando a comprarmi una Lambo».