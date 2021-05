Star Wars: Andor, Diego Luna nelle nuove foto dal set della serie serie TV

Sono state diffuse le prime di Diego Luna sul set di Star Wars: Andor, serie TV prequel di Rogue One in arrivo prossimamente su Disney Plus.

Sono state diffuse nuove foto dal set di Star Wars: Andor, serie TV ambientata prima degli eventi raccontati in Rogue One. Le nuove immagini mostrano il look del protagonista, interpretato da Diego Luna.

Diego Luna on the set of Disney+ series #Andor pic.twitter.com/DKUH8UWXJ1 — Film Updates (@TheFilmUpdates) May 6, 2021

Le riprese dello show targato LucasFilm e Disney Plus sono attualmente in corso di svolgimento e la serie sarà incentrata sulla spia ribelle Cassian Andor e sulle sue missioni per conto dell’Alleanza Ribelle, con l’intento di ridare speranza alla Galassia governata dal malvagio Impero Galattico guidato dal sith Palpatine.

A fianco dell’attore messicano in Star Wars: Andor ci saranno anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough e Kyle Soller. Genevieve O’Reilly riprenderà il suo ruolo della leader della ribellione Mon Mothma. Inoltre stando ad alcuni rumor nello show dovrebbe apparire anche l’Obi-Wan di Ewan McGregor. Non resta che attendere eventuali conferme o smentite in merito.

Vi ricordiamo che il personaggio di Cassian Andor è apparso per la prima volta nel 2016 nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story, che racconta come i ribelli siano entrati in possesso dei piani della Morte Nera. Il film diretto da Gareth Edwards, oltre a Diego Luna vedeva nel cast Felicity Jones, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen e Forest Whitaker.