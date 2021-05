Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: nuovo trailer dell’anime in arrivo su Netflix

Netflix ha rilasciato un nuovo trailer di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, film anime in due parti in arrivo sulla piattaforma il prossimo 3 giugno.

07—Mag—2021 / 10:24 AM

Il prossimo 3 giugno su Netflix arriverà il film anime in due parti Pretty Guardian Sailor Moon Eternal e nell’attesa di poter vedere la nuova avventura delle guerriere che vestono alla marinara la piattaforma streaming ha diffuso un nuovo trailer.

Il film, sviluppato da Toei Animation e da Studio DEEN, è stato scritto da Kazuyuki Fudeyasu e diretto da Chiaki Kon ed adatta l’arco narrativo Dead Moon del manga originale di Naoko Takeuchi. La storia vede le guerriere Sailor entrare in azione per combattere il temibile potere del Dead Moon Circus che ha oscurato il sole. I nuovi nemici sono guidati da Nehellenia, sedicente regina del centro oscuro della Luna.

Dopo aver debuttato in Giappone lo scorso febbraio, finalmente Pretty Guardian Sailor Moon Eternal sarà disponibile anche in Italia. Siete pronti a combattere in nome della Luna?

Il manga originale è stato serializzato sulle pagine della rivista Nakayoshi di Kōdansha dal 1991 al 1997. In Italia il fumetto è arrivato per la prima volta nel 1995 grazie a Star Comics.