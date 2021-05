Netflix lavora a N-Plus: una piattaforma dedicata agli ‘Extra’, sarà gratuita

Netflix lavora ad un nuovo progetto chiamato N-Plus. Non si tratta di un nuovo abbonamento, ma di una piattaforma dedicata ad ogni possibile extra immaginabile legato ai prodotti originali dell’azienda. Dai dietro alle quinte, passando per i podcast di approfondimento e le interviste con i cast. Ma non solo.

Netflix per il momento si mantiene sul vago ed ha scelto di passare la parola ad alcuni dei suoi utenti, che con un questionario possono scegliere quali contenuti vorrebbero vedere sul nuovo servizio — che sembra sia destinato ad essere gratuito. «N-Plus sarà un futuro spazio virtuale dove potrai avere informazioni sugli show originali di Netflix e tutto quello che vi ruota attorno», si legge nell’annuncio.

Netflix oggi offre un’ampia gamma di extra dedicati ai suoi show di punta, basti pensare alla mini-serie Beyond Stranger Things, un piccolo lateshow con le star della serie. N-Plus potrebbe diventare quindi uno spazio per offrire altri contenuti di questo tipo, esplorando nuovi format e medium.

Tra le feature prese in considerazione dell’azienda troviamo anche le playlist degli utenti, delle liste di contenuti consigliati e collegate tra loro da un tema comune. Un’altra sezione potrebbe invece racchiudere tutti i brani della colonna sonora dei film e delle serie TV di Netflix.

Tra tutte le idee proposte, una spicca in particolar modo per possibile impatto sul futuro del servizio: Netflix suggerisce che N-Plus potrebbe fornire al pubblico alcuni insight sulle future produzioni, dando agli utenti la possibilità di dare feedback in tempo reale e influenzando in questo modo il prodotto ancora prima che le riprese siano concluse.

Per il momento N-Plus è ancora una semplice bozza di un’idea. Netflix negli anni ha esplorato diverse opzioni innovative e non sempre, alla fine, ha scelto di trasformarle in qualcosa di reale. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo quale sarà il destino di questo nuovo progetto.