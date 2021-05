My Hero Academia: rivelati i nuovi costumi dei personaggi

My Hero Academia è alle prese con l’arco narrativo finale nella quinta stagione della sua serie televisiva, ma quest’estate debutterà il terzo film del franchise Shonen di Kohei Horikoshi.

Anche se per l’uscita del film si dovranno attendere ancora alcuni mesi sono stati rivelati i nuovi costumi dei protagonisti Midoriya, Bakugo e Shoto Todoroki mentre si imbarcano in una nuova missione contro un nuovo antagonista.

I dettagli della trama devono ancora essere rivelati riguardo al nuovo film, ma sappiamo che i tre eroi di Classe 1-A si stanno immergendo in una nuova battaglia mentre si occupano anche di Midoriya che viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Mentre quest’estate vedrà i tre eroi entrare in azione uno accanto all’altro, la quinta stagione dell’anime farà lo stesso nell’imminente nuovo arco narrativo, che vedrà Deku, Bakugo e Todoroki combattere insieme in nuove avventure.

L’immagine rivela uno sguardo più da vicino ai nuovi design per gli abiti in arrivo per Midoriya, Todoroki e Bakugo che saranno presenti nel terzo film.

My Hero Academia: Two Heroes era diretto da Kenji Nagasaki e gli eventi del film si svolgevano tra gli esami finali e gli archi del Forest Training Camp del manga. Un secondo film, My Hero Academia: Heroes Rising, è uscito in Giappone a dicembre 2019.

Gli eventi del secondo film si svolgevano dopo l’arco del Meta Liberation Army nel manga di My Hero Academia. Il film ha elementi nella sua storia che una volta sarebbero stati usati da Horikoshi come finale della serie. Doveva essere l’ultimo film della serie, fino a quando le immagini di un possibile terzo film non sono apparse online. L’uscita del terzo film della serie è prevista per agosto 2021. La data deve essere confermata per l’Italia.

Sebbene ci siano ancora molti misteri sulla trama del film in uscita quest’estate, non saremmo sicuramente sorpresi se World Heroes Mission avesse una trama simile. Sarà interessante scoprire la trama del nuovo film quando arriverà anche in Italia.

