Masters of the Universe: rivelati i nuovi Funko POP!

07—Mag—2021

Sono stati svelati i nuovi Funko POP! dedicati a Masters of the Universe, nota ed amata serie TV anni ’80 ispirata ai giochi Mattel. La nuova serie di vinyl figure si compone di ben otto personaggi, che potete ammirare di seguito.

I nuovi Funko POP! dedicati a Masters of the Universe saranno disponibili da luglio ed includono Skeletor, disponibile sia con la Cittadella del Serpente (Snake Mountain) sia in groppa al destriero robotico Night Stalker, Evil-Lyn, Dragstor, un soldato delle truppe di Horde, Trap Jaw e Mer-Man. L’unico eroe della linea è Clamp champ.

Vi ricordiamo che dai giochi Mattel oltre alla serie animata cult anni ’80 negli anni sono arrivate ben altre tre serie animate, videogiochi, fumetti ed un live action con Dolph Lundgren. Riguardo a quest’ultimo è in cantiere un reboot, che recentemente ha perso il suo attore protagonista Noah Centineo.