Masters of the Universe: Noah Centineo abbandona il live-action

Noah Centineo ha abbandonato il live action de Masters of the Universe. L'attore avrebbe interpretato il principe Adam / He-Man.

Noah Centimeo ha lasciato il live action de Masters of the Universe. L’attore avrebbe dovuto interpretare doppio ruolo del principe Adam di Eternia e del suo alter ego He-Man. A dare la notizia dell’abbandono del progetto da parte del giovane attore è il sito americano Collider.com. Il film prodotto da Sony Pictures e Mattel Films deve quindi trovare un nuovo protagonista.

Al momento non sono stati rivelati i motivi che hanno portato Centimeo a lasciare il film, un suo collaboratore ha laconicamente dichiarato che l’attore «non fa più parte del progetto».

Il nuovo film di Masters of the Universe vede i fratelli Aaron and Adam Nee (Band of Robbers) alla regia. I due si occuperanno anche della sceneggiatura, che nel corso degli anni hanno visto prima di loro il coinvolgimento di David S. Goyer, Christopher Yost, Matt Holloway e Art Marcum.

In attesa di sapere chi vestirà i panni di Adam / He-Man vi ricordiamo che un primo live action ispirato alle action figure Mattel e alla serie animata era arrivato nel 1987. Protagonisti erano Dolph Lundgren (He-Man), Frank Langella (Skeletor), Jon Cypher (Man-At-Arms), Chelsea Field (Teela), Meg Foster (Evil-Lyn), Billy Barty (Gwildor) e una giovane Courteney Cox (Julie Winston).

Inoltre prossimamente su Netflix arriverà una nuova serie animata ideata da Kevin Smith, che qualche mese fa ha permesso ai fan di ascoltare la colonna sonora.