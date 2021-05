Maleducazione ad alta quota: niente mascherina, botte e insulti a tutti, maxi-multa da 32.000$

Botte, insutli e strepiti. Un passeggero che non voleva indossare la mascherina ha causato la cancellazione di un volo per New York e ora rischia di pagarla cara.

Si rifiuta di indossare la mascherina su un volo di linea con destinazione New York. Poi inizia a gridare e strattonare il personale di volo, provocando il ritorno dell’aereo all’aeroporto d’origine. Un passeggero rischia una multa da oltre 32.750$. Il minimo proposto dalla Federal Aviation Administration ammonta a 9.000$.

Comportarsi in modo violento e incivile su un’aero di linea americano può costare caro, anzi, carissimo. Succede durante un volo della JetBlue Airlines: partenza Repubblica Dominicana e destinazione New York. Uno dei passeggeri è accusato di aver violato tre diverse policy obbligatorie a bordo. Prima si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina, poi avrebbe iniziato ad urlare ed inveire contro il personale di bordo, in un crescendo di follia e maleducazione, sfociato in un comportamento violento e potenzialmente pericoloso.

Dagli insulti e ai gridi isterici si è presto passato alla violenza fisica: il passeggero avrebbe tirato in aria una bottiglia di un alcolico – vuota – mancando la testa di un altro passeggero di pochi centimetrici. Bottiglia, per la cronaca, non acquistata a bordo ma in un duty free dopo i controlli di sicurezza. Non parliamo del classico formato mignon servito ai passeggeri. A questo sarebbero seguiti strattoni e graffi ai danni di una hostess, che avrebbe riportato delle leggere contusioni.

L’equipaggio, scrive Gizmodo, non avrebbe a quel punto avuto altra scelta di ritornare nell’aeroporto di partenza, nonostante l’aereo fosse in volo ormai da diversi minuti. Il sito spiega che non si tratterebbe nemmeno del primo caso: solamente negli ultimi mesi abbiamo avuto notizia di almeno un altro paio di episodi dove, la semplice richiesta di indossare la mascherina, ha causato reazioni scomposte e violente.

A giugno del 2020 i passeggeri banditi dalla possibilità di mettere piede su un volo di linea erano già diverse migliaia, soprattutto per il mancato rispetto delle norme che impongono l’uso della mascherina a bordo.