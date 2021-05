Lucky Luke: in lavorazione la serie TV ispirata al fumetto

07—Mag—2021 / 9:35 AM

Federation Entertainment e Un pour Tous Productions stanno sviluppando la serie TV ispirata ai fumetti di Lucky Luke. Protagonista dello show sarà l’attore francese Michael Youn, che sarà anche co-creatore, produttore artistico e regista.

Al momento il progetto è ancora senza un titolo ufficiale ma presenterà tutti i personaggi presenti nei fumetti, come i fratelli Dalton, Calamity Jane, Pat Poker e Rantanplan. Riguardo al progetto il noto attore e regista francese ha dichiarato:

In qualità di grande fan dei fumetti, sono molto entusista di essere parte di questa avventura, non vedo l’ora di condividerla con il pubblio.

I fumetti di Lucky Luke sono stati ideati nel 1946 dal disegnatore belga Morris, pseudonimo di Maurice de Bévère. La prima serie si compone di 70 numeri e vede l’abile pistolero, così veloce da sparare più veloce della sua ombra, girovagare per il selvaggio West e vivere mirabolanti avventure. Visto il successo nel corso degli anni sono arrivate nuove serie a fumetti, srie animate, film d’animazione, videogiochi, serie TV (difficile dimenticare quella di e con Terence Hill) e film live action, l’ultimo dei quali è datato 2009 e vede protagonista Jean Dujardin, futuro premio Oscar per The Artist.