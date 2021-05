Grey’s Anatomy: Jesse Williams abbandona la serie dopo dodici stagioni

Grey’s Anatomy perde l’ennesimo dottore. A lasciare lo show prima della conclusione della diciassettesima stagione è Jackson Avery, personaggio interpretato da Jesse Williams. L’attore abbandona il longevo show dopo dopo dodici stagioni e la sua ultima apparizione sarà il prossimo 20 maggio. Al momento non è chiaro il motivo dell’abbandono della serie da parte dell’attore e come uscirà di scena il suo personaggio, ma stando a quanto successo nell’ultimo episodio in cui fa visita al padre e reincontra la sua ex, la dottoressa April Kepner, dovrebbe lasciare l’ospedale per occuparsi della fondazione di famiglia.

Riguardo al abbandono a Grey’s Anatomy l’attore, che si era unito al cast nella sesta stagione, ha dichiarato:

Sarò per sempre grato per le infinite opportunità fornite da Shonda, la rete, lo studio, i colleghi del cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen e Debbie. Come attore, regista e persona, sono stato oscenamente fortunato ad imparare così tanto da così tanti… Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro, del nostro impatto e di andare avanti con così tanti strumenti, opportunità, alleati e cari amici.

Queste invece le parole della showrunner Krista Vernoff:

Jess ha portato così tanto cuore tanta cura e tanta intelligenza al suo lavoro. Ci mancherà terribilmente e ci mancherà Jackson Avery, interpretato alla perfezione per così tanti anni.

Cosa ne pensate dell’uscita di scena di Jesse Williams e del suo personaggio?

Vi ricordiamo inoltre che durante questa stagione è tornata Chyler Leigh, interprete di Lexie Grey, la sorellastra della protagonista.