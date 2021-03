Grey’s Anatomy 17: Chyler Leigh torna nei panni di Lexie Grey

Chyler Leigh torna a vestire i panni di Lexie Grey in Grey’s Anatomy 17. L’attrice interpreta la sorellastra minore di Meredith Grey (Ellen Pompeo), protagonista della serie tv di Shonda Rhimes. Il suo personaggio ha fatto la sua ultima apparizione nel finale dell’ottava stagione, quando un incidente aereo ne ha provocato la morte, lasciando anche tutti i fan dei Mexie (Mark e Lexie) senza parole. Chyler Leigh apparirà nel prossimo episodio del medical drama targato ABC. La notizia è stata rivelata attraverso un promo per pubblicizzare l’episodio della prossima settimana.

Ricordiamo che il personaggio di Lexie Grey arrivò nella serie tv all’inizio della terza stagione. Era una stagista come tanti altri, che si addentrava per la prima volta nelle corsie di un ospedale. Chyler Leigh è l’ultimo degli ex membri del cast di Grey’s Anatomy 17 a tornare “dall’altra dimensione” (chiamiamola così) per apparire al fianco di Meredith Grey sulla spiaggia, come è possibile vedere nel promo:

La spiaggia diventa il luogo “intermedio” tra la vita e la morte per Meredith, dato che nella diciassettesima stagione la vediamo con un ventilatore mentre combatte contro il COVID-19. Insieme a lei, in passato abbiamo visto il ritorno di T.R. Knight (George) e Patrick Dempsey (Derek).

La showrunner Krista Vernoff, in merito alla spiaggia, a The Hollywood Reporter aveva detto:

Abbiamo progettato con cura quella spiaggia, in modo che qualunque cosa credano le persone – in termini religiosi – quella spiaggia non andasse contro al loro modo di vedere le cose. Per me questo è un posto reale che esiste nel mezzo; è un posto dove Meredith può passare il tempo e in cui le persone decedute da lei amate possono farle visita. È lì che è iniziato. Ma non tutti credono in una vita oltre questo corpo.

La spiaggia, tuttavia, non è riservata esclusivamente ai personaggi deceduti, se si pensa che anche Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Richard (James Pickens Jr.) hanno trascorso del tempo in questo luogo. I due medici erano nella stanza di ospedale affianco a Meredith quando si sono ritrovati su quella spiaggia, il che lascia pensare che quest’ultima stia creando uno spazio nella sua immaginazione sulla base delle informazioni che sente in quella stanza d’ospedale.

I ritorni di Knight, Dempsey e Chyler Leigh – lo ricordiamo – fanno parte di una trama più ampia in cui Grey’s Anatomy 17 punta i riflettori sui primi soccorritori durante la pandemia e mette il COVID-19 in cima alle chiamate d’emergenza.

