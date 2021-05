Grey’s Anatomy: Jesse Williams lascia dopo 12 stagioni

Il Grey Sloan Memorial Hospital sta per essere lasciato da un personaggio simbolo della serie TV Grey’s Anatomy: stiamo parlando di Jesse Williams, che lascia il popolare show dopo 12 stagioni. L’uscita del suo personaggio Jackson Avery dalla serie è stata rivelata durante l’ultimo episodio di Grey’s Anatomy, e la puntata in cui il character si congederà dal medical drama sarà quella del 20 maggio, intitolata Tradition.

Krista Vernoff, produttrice esecutiva e showrunner di Grey’s Anatomy, ha dichiarato sull’uscita di Jesse Williams:

Parliamo di un grande artista e di una persona molto attiva. Vedere la sua evoluzione dentro e fuori dallo schermo è stato un vero dono. Jesse mette tanto cuore, attenzione e intelligenza nel suo lavoro. Ci mancherà tanto, assieme al suo personaggio Jackson Avery.

Negli anni Williams, oltre a dedicarsi alla recitazione, ha anche fatto il regista, proprio in alcuni episodi di Grey’s Anatomy, ed ha fatto da produttore a progetti come Two Distant Strangers.

Lo stesso Williams ha dichiarato a Deadline, lanciando un messaggio a tutti gli appassionati:

Ringrazio per l’opportunità concessami dal network, da Shonda, da tutto il cast e dalla squadra, Krista, Ellen e Debbie. Sono stato davvero tanto fortunato a poter apprendere così tante cose sul set, e ringrazio i fan che hanno messo così tanta energia e passione nel seguirmi.

Gli episodi di Grey’s Anatomy vengono trasmessi in Italia su FOX e sono disponibili anche su Disney+.