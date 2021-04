Grey’s Anatomy e Station 19: il 20 aprile il crossover su FOX

Domani, 20 aprile, dalle 21 su Fox (Sky, 112) in prima visione assoluta tornano Station 19 e Grey’s Anatomy (dalle 21.50) con un episodio speciale crossover che unisce le due serie TV. Proseguono, quindi, gli intrecci tra il Grey Sloan Memorial Hospital e la Caserma 19 di Seattle: Station 19 continuerà con i nuovi episodi della quarta stagione mentre Grey’s Anatomy con i nuovi episodi della 17esima.

Mentre Grey’s Anatomy nello speciale episodio crossover dovrà dire addio a uno dei suoi personaggi, Station 19 nel corso della stagione vedrà come guest star Gabriella Pession: l’attrice italiana sarà protagonista nell’ottavo episodio dello spin-off di Grey’s Anatomy in onda il prossimo 4 maggio su Fox (Sky, 112), per interpretare una vecchia fiamma di Carina DeLuca (Stefania Spampinato).

Nel frattempo, per quanto riguarda Grey’s Anatomy, è stato rivelato che Chyler Leigh tornerà a vestire i panni di Lexie Grey in Grey’s Anatomy 17. L’attrice interpreta la sorellastra minore di Meredith Grey (Ellen Pompeo), protagonista della serie tv di Shonda Rhimes.

Il suo personaggio ha fatto la sua ultima apparizione nel finale dell’ottava stagione, quando un incidente aereo ne ha provocato la morte, lasciando anche tutti i fan dei Mexie (Mark e Lexie) senza parole. Chyler Leigh apparirà in un episodio del medical drama, già trasmesso su ABC.