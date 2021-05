Titans 3: le nuove foto dal set mostrano Arkham Asylum

La produzione di Titans 3 sta proseguendo in Canada, a Toronto, ed una serie di foto scattate dal set ci hanno permesso di vedere un luogo iconico della mitologia di Batman: stiamo parlando di Arkham Asylum. Il posto utilizzato per ricreare il manicomio di Gotham City sembra essere il Guelph Correctional Centre di Guelph, in Ontario.

Qui sotto potete vedere le foto dell’Arkham Asylum in Titans 3.

Filming Update!

We've found #DCTitans Arkham Asylum in Guelph at the old prison. The first look at this iconic Gotham location. Season 3 is going to be epic!!



— Toronto Filming (@TOFilming_EM) May 2, 2021