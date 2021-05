The Flash 7: Tom Cavanagh e Carlos Valdes fuori dalla serie

Due membri del cast originale escono da The Flash 7: stiamo parlando di Tom Cavanagh e Carlos Valdes, che usciranno da progetto dopo la conclusione di questa settima stagione. Cavanagh, fino ad ora, ha interpretato varie versioni di Harrison Wells provenienti da vari universi, oltre all’Anti-Flash, mentre Carlos Valdes è stato Cisco.

Cavanagh conclude la sua esperienza nel terzo episdio della settima stagione, mentre Valdes chiuderà con il finale di stagione. Lo showrunner Eric Wallace ha dichiarato a riguardo:

Tom e Carlos sono stati parte integrante di questo progetto, e ci mancheranno tanto. Sono entrambi dei grandi talenti che hanno creato grandi personaggi amati in tutto il Mondo. Perciò teniamo le porte aperte per dei loro possibili ritorni.

Cavanagh avrebbe dovuto ritirarsi già con la sesta stagione, ma, a causa della pandemia i piani sono cambiati. La serie TV dedicata a The Flash sta proseguendo ad andare in onda il martedì su The CW, ed è ormai diventata il simbolo dell’Arrowverse dopo la conclusione di Arrow, e la prossima chiusura di Supergirl.

La serie è andata in onda per la prima volta nel 2014, ed è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns. In Italia The Flash si può vedere su Infinity.