Stranger Things 4: nuovo teaser trailer della serie Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo teaser trailer di Stranger Things 4, serie TV ideata dai fratelli Duffer le cui riprese sono attualmente in corso.

Il video è intitolato Undici, stai ascoltando? ed è ambientato nel laboratorio in cui Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, è cresciuta e vede i bambini ospiti del centro intenti a giocare e ad usare i loro poteri. Inoltre è ben visibile la sagoma di Martin Brenner, personaggio interpretato da Matthew Modine, il cui ritorno era stato anticipato dal profilo Instagram di Netflix.

La serie vede protagonisti, oltre alla Brown, Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Michael “Mike” Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Noah Schnapp (William “Will” Byers), Sadie Sink (Maxine “Max” Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Dacre Montgomery (Billy Hargrove), Sean Astin (Bob Newby), Paul Reiser (Sam Owens), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) e Brett Gelman (Murray Bauman).

Stranger Things 4 è al momento in fase di produzione, ma stando alle parole di Finn Wolfhard potrebbe arrivare nel 2022. No resta che attendere notizie in merito.

Di seguito la sinossi ufficiale: