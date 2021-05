Owen Wilson si è unito al cast di Secret Headquarters in un ruolo ancora sconosciuto. Il film è prodotto dalla Paramount Pictures e Jerry Bruckheimer con la sua Bruckheimer Films ed è diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. I due registi di Project Power stanno anche scrivendo una bozza della sceneggiatura insieme a Josh Koenigsberg.

La storia è tratta da una sceneggiatura originale di Christopher Yost (Thor: Ragnarok, The Mandalorian). Secret Headquarters è un film d’azione per famiglie incentrato su un bambino che scopre il quartier generale segreto del supereroe più potente del mondo. Nascosto sotto la sua casa, deve difenderlo con il suo gruppo di amici quando i cattivi attaccano.

Ricordiamo che Owen Wilson non sarà solo nel cast di Secret Headquarters, ma presto lo vedremo debuttare nel Marvel Cinematic Universe al fianco di Tom Hiddleston nella serie tv Loki, che sarà disponibile dal 9 giugno 2021 su Disney +.

Per quanto il cinema, reciterà accanto a Jennifer Lopez nella commedia romantica della Universal Marry Me e nel prossimo film di Wes Anderson The French Dispatch. Inoltre, al momento sta girando anche il film Paint. Insomma, non mancherà occasione di rivederlo sul grande e piccolo schermo!

