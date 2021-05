LEGO Bad Batch, ufficiale il set LEGO Star Wars 75314 dedicato alla nuova serie su Disney+

Dopo una veloce apparizione in un banner pubblicitario, arriva oggi sul sito LEGO la pagina ufficiale per l’ordine (quando sarà disponibile) del nuovo set 75314 LEGO Bad Batch Shuttle in cui troviamo tutte e cinque le minifigure dei Bad Batch, un droide e lo shuttle usato dalla banda nella nuova serie Star Wars su Disney+.

Il set, in modo del tutto inusuale per LEGO contiene al suo interno già tutti i membri della banda e, grazie ai quasi 1000 pezzi, permetterà di realizzare lo shuttle utilizzato dai Bad Batch con ali ripiegabili, simili al Lambda shuttle imperiale oltre a due speeder ed un droide Gonk.

Il set è da oggi solo visibile e con disponibilità effettiva dal 1° agosto ad un costo di 99,99 Eur. Di seguito la descrizione del set 75314.

I bambini adoreranno inscenare le missioni della Clone Force 99 con questa versione in mattoncini LEGO® dello Shuttle di attacco The Bad Batch (75314) della serie Star Wars: The Bad Batch. Il set è caratterizzato da grandi ali che si muovono su e giù per le modalità di atterraggio e di volo, 2 shooter a molla e un abitacolo apribile a 2 posti per le minifigure LEGO®, oltre a una cabina posteriore con spazio per 2 minifigure LEGO® e in cui riporre le armi. Solleva la pinna dorsale centrale per accedere all’interno e giocare con facilità.

Azione da brivido

Il set contiene le 5 minifigure LEGO® dei cloni Bad Batch che rappresentano la novità di agosto 2021: Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair, oltre a un personaggio LEGO del Droide Gonk, fantastiche armi e 2 speeder costruibili per ispirare il gioco creativo. Inoltre, per facilitare il processo di costruzione sono incluse le istruzioni dettagliate.

Giocattoli costruibili fantastici

Dal 1999 LEGO Group ricrea le astronavi, i veicoli, le ambientazioni e i personaggi iconici dell’universo Star Wars™. LEGO Star Wars è ora il tema di maggior successo del Gruppo, con divertenti idee regalo per bambini creativi e fan di tutte le età.