LEGO Star Wars: prime immagini del set Bad Batch Shuttle dedicato alla nuova serie Disney+

Grazie a Zusammengebaut vediamo la prima foto apparsa in un banner pubblicitario di un sito partner di LEGO raffigurante il primo set LEGO Star Wars dedicato alla nuova serie The Bad Batch in arrivo su Disney+ per il May The 4th: il 75314 Bad Batch Shuttle.

Il set 75314 vedrà come mezzo principale lo shuttle dei Bad Batch, un gruppo di clone trooper d’elitè affiancato da altri due speeder. La serie sarà ambientata dopo gli eventi di The Clone Wars e del film Episodio III – La vendetta dei Sith.

Riguardo ai dati di vendita, non ancora confermati, attualmente sappiamo che il set dovrebbe uscire nel corso dell’estate ad un prezzo suggerito di 99 eur per 969 pezzi. Al suo interno saranno presenti le minifigure dei cinque membri della Clone Force 99 (i Bad Batch) Hunter, Tech, Crosshair, Wrecker, Echo. Sarà inoltre incluso un droide Gonk.