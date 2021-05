Festa della mamma 2021: film e serie TV su Netflix per omaggiarla al meglio

Domenica 9 maggio si celebra la Festa della mamma 2021 e per celebrare al meglio tale ricorrenza, Netflix ha diffuso un lungo elenco di film e serie TV che vedono protagoniste le mamme più iconiche del panorama italiano e internazionale del servizio.

Tra le mamme che hanno conquistato i cuori degli spettatori c’è senza dubbio Joyce Buyers di Stranger Things. Interpretata da Winona Ryder, il personaggio è una mamma amorevole e coraggiosa, che lotta con tutte le sue forze per ritrovare il figlio scomparso Will.

Isabella è una donna estremamente vitale e giovanile, è gentile e disponibile con tutti. Tra le protagoniste di Summertime, la musicista decide di rinunciare alla sua carriera per per occuparsi delle figlie Summer e Blue. Ad interpretarla è Thony, pseudonimo di Federica Johanna Victoria Caiozzo.

Le mamme però sanno anche essere spietate ed autoritarie, come Adelaide Anacleti di Suburra. La madre di Spadino e Manfredi farà di tutto per riportare i suoi figli su quella che considera “la retta via” per garantire il bene della famiglia. Anche a costo di mettersi contro di loro. Ad interpretarla Paola Sotgiu.

Alcune madri sanno essere più immature delle figlie come dimostra Georgia Miller, protagonista della serie Ginny & Georgia. Il personaggio interpretato da Brianne Howey è non convenzionale, ribelle e indipendente. Farà di tutto per far star bene i propri figli in una nuova quotidianità.

Tra le mamme divenute personaggi istant cult vi è Gillian Anderson nei panni di Jean Milburn di Sex Education. La rinomata sessuologa è una donna molto particolare e dal carattere forte, apprensiva nei confronti del figlio adolescente Otis, a causa del suo lavoro lo mette spesso in imbarazzo, causando spesso contrasti.

Non sono da meno Joanna García nel ruolo di Maddie Townsend, Heather Headley in quello di Helen Decatur e Brooke Elliott nel ruolo di Dana Sue Sullivan in Il colore delle magnolie. Le tre amiche si sostengono a a vicenda contro tutto e tutti. Madri premurose e inarrestabili.

Non è facile dire si ai propri figli, lo sa bene Allison Torres di Yes Day, che dopo essere stata definita dai suoi figli «ammazza-divertimento» decide di concedergli “il giorno del sì” rivelando così ai figli un lato di sé che non hanno mai conosciuto. Ad interpretarla Jennifer Garner.

Quando si parla di mamme della TV impossibile non menzionare Lorelai Gilmore, interpretata da Lauren Graham nelle sette stagioni della serie Una mamma per amica e nel revival Una mamma per amica: di nuovo insieme. È la mamma che tutti vorrebbero: confidente e migliore amica. Il rapporto tra Lorelai e Rory è speciale, unico nel suo genere, indissolubile: non esistono segreti e ognuna di loro lotta per il bene dell’altra.

Diventare madre a 17 anni non è semplice, lo sa bene Anna (Valeria Bilello) della serie TV Curon. La donna ha ha cresciuto i propri bambini ancora adolescente e cerca, con grandi difficoltà, di essere loro amica e confidente. Un’impresa non facile dopo il ritorno nella cittadina.

Non è facile neanche essere madre nel 1800 in Inghilterra. Lo sa bene Lady Violet Bridgerton, che ha il volto di Ruth Gemmel, donna gentile, coscienziosa e molto premurosa nei confronti dei suoi otto figli e della loro stagione matrimoniale, in particolare quella della figlia Daphne.

Galatea Ranzi ricopre il ruolo di Elsa Altieri Della Rocca, madre di Chiara, una delle protagoniste di Baby. La donna fa di tutto per “salvare” l’onore e la reputazione della loro celebre famiglia, anche sotterrare le scelte sbagliate di sua figlia.

Isabella Ferrari è l’insicura, problematica e fragile Simonetta in Baby. Una donna incapace di essere il punto di riferimento per la figlia Ludovica. L’attrice è anche tra i protagonisti di Sotto il sole di Riccione nel ruolo di Irene. Donna amorevole ed affettuosa.

Donna forte, coraggiosa e tenera quella interpretata da Donatella Finocchiaro in Sulla stessa onda. La sua Susanna è una donna he deve fare i conti con la malattia di sua figlia, affetta da distrofia muscolare, ed in cerca di equilibrio tra l’essere una madre protettiva e il cercare di aiutare la figlia a vivere la migliore delle vite possibili.

In L’estate in cui imparammo a volare Sarah Chalke interpreta Kate, madre disoccupata che si divide tra la ricerca di un impiego e l’irascibile figlia adolescente.

Gwyneth Paltrow nel ruolo di Georgina Hobart, The Politician, è una madre premurosa e devota. La donna farà di tutto per far capire al figlio adottivo Payton l’importanza di inseguire e realizzare i propri sogni, ad ogni costo.

Anche Elsa Gardner, madre interpretata da Jennifer Jason Leigh in Atypical, dedica tutta se stessa ai figli, che per lei vengono prima di ogni cosa.

Infine in Di mamma ce n’è solo… due! abbiamo Ludwika Paleta nel ruolo di Ana Servín e Paulina Goto nel ruolo di Mariana Herrera, due donne agli antipodi che dediceranno di creare un’unica grande famiglia quando scopriranno che le loro figlie sono state scambiate alla nascita.