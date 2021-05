Crudelia: Glenn Close vorrebbe lavorare ad un sequel

Mentre Emma Stone si è calata nei panni di Crudelia per il film prequel dedicato alla cattiva de La carica dei 101, Glenn Close ha interpretato il personaggio nell’adattamento live-action degli anni Novanta, ma l’attrice sembrerebbe pronta per tornarne a vestire i panni.

Parlando a Variety Glenn Close ha parlato di un’idea per un sequel di Crudelia:

Ho in mente una grande storia per fare un film su Crudelia interpretata da me, in cui Crudelia torna a New York e scompare nelle fognature.