Awake: il trailer del film sulla pandemia globale da insonnia

Awake viene descritto come qualcosa a metà tra un thriller ed un disaster movie, ed il trailer del film ci consente di capire meglio di cosa stiamo parlando. Il lungometraggio verrà distribuito sulla piattaforma streaming il 9 giugno.

Qui sotto trovate il trailer di Awake.

La storia al centro del lungometraggio parla di un’isteria globale che è scaturita dopo un disastro che ha portato tutti gli oggetti tecnologici a collassare. Gli esseri umani hanno perso la capacità di dormire, e gli scienziati stanno cercando di trovare una spiegazione ed una cura a questa insonnia che rischia di mettere tutta la razza umana a rischio di sopravvivenza. In tutto ciò ci sarà Jill, un ex soldatessa, che scopre che la figlia potrebbe essere la chiave per risolvere questa situazione assurda. Perciò Jill dovrà decidere se salvare la figlia oppure sacrificarla per la salvezza del Mondo.

Il film vede presenti nel cast Gina Rodriguez, che sarà il personaggio protagonista, affiancata da Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, with Barry Pepper e Jennifer Jason Leigh. La regia di Awake è stata affidata a Mark Raso.

Per tutti gli appassionati di disaster movie l’appuntamento è per il 9 giugno su Netflix.