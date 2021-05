Amazon Fire HD 10: il nuovo tablet arriva in Italia, si parte da 149€

Il nuovo Amazon Fire HD 10 arriva in Italia. I preordini sono già aperti, le prime consegne partono da 26 maggio.

Amazon ha presentato il suo nuovo tablet Fire HD 10, rinnovando prestazioni e schermo – ora full HD e con maggiore luminosità. «Siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia», ha detto Eric Saarnio, VP di Amazon Devices EU.

Il cuore del tablet è un processore octa-core da 2,0 GHz affiancato da 3GB di RAM. Come menzionato in apertura, si fa qualche timido passo in avanti sul fronte del display, che nel Fire HD 10 è un Vivid 10.1 con risoluzione 1080p Full HD.

Amazon non ha mai brillato particolarmente sul fronte dei tablet, ma dalla sua ha una piccola gamma di prodotti entry-level caratterizzati da un prezzo piuttosto competitivo.

Amazon spiega che è anche aumentata la durata della batteria, che ora dovrebbe garantire fino ad un massimo di 12 ore d’uso, tra navigazione via browser e visione di film e video. La memoria è espandibile fino ad un massimo di 1TB, mentre di base si parte da 32 GB o 64 GB di storage a seconda del modello scelto. Il nuovo tablet integra anche la modalità split screen per riprodurre due app diverse su due porzioni diverse dello schermo. Le prime unità verranno consegnate il 26 maggio, i preordini sono aperti e si parte da 149,99€.

