The Father: il film con Anthony Hopkins dal 20 maggio al cinema

The Father, film vincitore di due premi Oscar, arriva al cinema dal 20 maggio in lingua originale e dal 27 maggio in versione italiana.

The Father – Nulla è come sembra arriverà al cinema dal 20 maggio in lingua originale (con sottotitoli in italiano) e dal 27 maggio in versione italiana grazie a BIM Distribuzione.

Il film scritto e diretto da Florian Zeller vede protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman ed è tratto dall’opera teatrale Il padre (Le père), scritta dallo stesso cineasta. Protagonista della storia di Anthony, uomo di 81 anni che vive da solo nel suo appartamento di Londra. Anthony rifiuta tutte le persone che la figlia Anne cerca di imporgli, anche perché presto si trasferirà a Parigi e non potrà più andarlo a trovare spesso ed occuparsi di lui. Le cose però prendono una svolta inaspettata quando nell’appartamento arriva un’estraneo che dice di essere sposato con Anne da oltre dieci anni e che quella è casa sua.

Nel cast troviamo anche Mark Gatiss (La favorita, la serie televisiva Sherlock), Imogen Poots (Green Room, Non buttiamoci giù), Rufus Sewell (Judy, la serie televisiva L’uomo nell’alto castello) e Olivia Williams (Victoria e Abdul, An education).

The Father ai recenti premi Oscar si è aggiudicato le statuette per la miglior sceneggiatura non originale a Zeller e per il miglior attore protagonista ad Anthony Hopkins.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto… Ma se è così, allora chi è l’estraneo che piomba all’improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell’aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui. The father – Nulla è come sembra è il racconto di un uomo la cui realtà si sgretola pian piano davanti a nostri occhi.