Oscar 2021: Dove guardare i film vincitori

Si è tenuta la scorsa notte la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021, i premi che rivelano i migliori film usciti nel 2020, tenendo conto di tutte le categorie: ecco dove guardare i film vincitori dei riconoscimenti più ambiti del panorama cinematografico, tra cui Nomadland, che ha ottenuto la statuetta più importante, quella per il miglior film.

Quindi? Dove guardare i film vincitori degli Oscar 2021?

Nomadland di Chloé Zhao, vincitore per il Miglior film, la Miglior regia e la Migliore attrice protagonista (Frances McDormand), dal 30 aprile al cinema e in streaming su Disney+ Star.

The Father ha vinto gli Oscar per il Miglior attore protagonista (Anthony Hopkins) e la Miglior sceneggiatura non originale (Christopher Hampton e Florian Zeller). Al momento non è disponibile in streaming.

Judas and The Black Messiah ha ricevuto il premio per il Miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya) e la Miglior canzone (Fight for you). Il film si può già noleggiare su diversi servizi: Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Tim Vision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e in modalità premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Minari vince nella categoria Miglior attrice non protagonista (Youn Yuh-jung), disponibile dal 26 aprile al cinema e dal 5 maggio su Sky e Now TV.

Promising Young Woman ha ottenuto la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale (a Emerald Fennell). Al momento il film non è disponibile in streaming, ma uscirà al cinema il prossimo 29 aprile.

Un altro giro di Thomas Vinterberg ha vinto l’Oscar come Miglior film straniero. Dovrebbe uscire a breve nelle sale italiane.

Ma Rainey’s Black Bottom ha ricevuto ben due Oscar: uno per il Miglior trucco (Sergio Lopez-River, Mia Neal e Jamika Wilson) e il secondo per i Migliori costumi (Ann Roth). Lo possiamo recuperare in streaming su Netflix.

Sound of Metal si è portato a casa le statuette per il Miglior sonoro (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh) e il Miglior montaggio (Mikkel E. G. Nielsen) ed è già disponibile su Amazon Prime Video.

Soul di Pete Docter e Kemp Powers è il Miglior film d’animazione ed è disponibile in streaming su Disney+.

L’Oscar per il Miglior documentario è de Il mio amico in fondo al mare di James Reed e Pippa Ehrlich, disponibile in streaming su Netflix.

Tenet di Christopher Nolan è il vincitore nella categoria Migliori effetti speciali (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher), disponibile in streaming a pagamento su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Infinity, TIM Vision e Amazon Prime Video.

Mank di David Fincher, con i suoi due premi per la Miglior scenografia (Donald Graham Burt e Jan Pascale) e la Miglior fotografia (Erik Messerschmidt), è disponibile su Netflix.

La statuetta per il Miglior cortometraggio è di Two Distant Strangers di Travon Free e Martin Desmond Roe, già disponibile su Netflix.

Colette di Anthony Giacchino e Alice Doyard vince nella categoria Miglior corto documentario ed è disponibile su YouTube e distribuito da The Guardian.

Se succede qualcosa, vi voglio bene di Will McCormack e Michael Govier è invece il Miglior corto d’animazione ed è già visibile su Netflix.

