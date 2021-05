Star Wars: The Bad Batch, i Funko POP! ispirati alla serie animata

Ieri, martedì 4 maggio, si è svolto lo Star Wars Day 2021 e nel giorno che celebra la Saga ambientata nella galassia lontana lontana su Disney Plus è arrivata la serie animata Star Wars: The Bad Batch, che vede protagonisti un gruppo di cinque cloni sperimentali. Oltre al cartone però sono stati rivelati anche i Funko POP! dedicati ai protagonisti. Potete ammirali qui di seguito:

La prima serie di vinyl figure dedicati a Star Wars: The Bad Batch si compone di sei Funko POP!, cinque sono dedicati a cloni protagonisti della serie animata, tutti con indosso le loro armature, mentre il sesto è dedicato ad Omega.

La storia dello show è ambientata dopo gli eventi narrati in The Clone Wars e narra le vicende della Clone Force 99, gruppo di cinque cloni con abilità uniche e speciali che cercano di trovare il loro posto in una galassia in continuo mutamento. Recentemente Disney Plus ha condiviso un video che presenta i cloni e le loro particolarità.

Vi ricordiamo che il primo episodio della prima stagione della serie animata è disponibile su Disney Plus. Ben 75 minuti di avventure spaziali.

