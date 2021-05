Star Wars: Zack Snyder dirigerebbe un film, ma…

Parlando al The Times, Zack Snyder ha parlato della possibilità di dirigere un film dedicato a Star Wars, e la risposta del regista è stata piuttosto contrastata. Ovviamente Snyder non disdegnerebbe affatto lavorare ad una produzione del genere, ma ci sarebbero alcune cose che non lo lascerebbero completamente tranquillo di dedicarsi al progetto.

Ecco le parole di Zack Snyder sulla direzione di un film dedicato a Star Wars:

Direi che è difficile quando si prende un regista che ha uno stile ben definito, e gli si richiede di realizzare qualcosa per cui non è adatto. Ad esempio i registi artigiani, ce ne sono di molto bravi. Io ho un preciso punto di vista che cerco di sviluppare. La lezione che ho imparato come film-maker è quella di creare un mondo in cui invito lo spettatore ad entrare. Invece, per progetti di un certo tipo succede come se qualcuno ti dicesse ‘lascia che metta questo ingranaggio nella tua ruota’. Perciò vorrei tanto fare un film di Star Wars, conosco molto di quel mondo, ma non credo riuscirei a sopravviverci.