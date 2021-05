Army of the Dead: Zack Snyder mostra un nuovo poster

Zack Snyder ha diffuso un poster alternativo dedicato ad Army of the Dead, il film in uscita il 21 maggio su Netflix.

Zack Snyder ha pensato che ieri, 2 maggio, fosse la giornata ideale per fare uscire un nuovo poster dedicato al suo prossimo film Army of the Dead. Il lungometraggio arriverà il 21 maggio sulla piattaforma streaming Netflix, ed i fan di Snyder non vedono l’ora di gustarsi questa nuova produzione del regista.

Qui sotto trovate il poster alternativo di Army of the Dead, con il personaggio di Dave Bautista in primo piano.

Seems like a good day to drop this #ArmyOfTheDead alternate poster. pic.twitter.com/hsEjTILFla — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 2, 2021

Questa è la descrizione di Army of the Dead fatta dallo stesso Zack Snyder:

È un vero e proprio film sulle rapine di zombi, quindi si tratta di un genere dentro un altro genere. Ti aspetti il ​​puro caos degli zombi e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche dei personaggi fantastici in un viaggio altrettanto fantastico. Sorprenderà le persone perché nel film si provano grandi emozioni con questi grandi personaggi. E poi ti diverti con il genere ma senza prenderlo in giro, anche se ci vuole poco a farlo.

Army of the Dead arriverà su Netflix il 21 maggio 2021 ed è interpretato da Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.