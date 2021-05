Red Sonja: Hannah John-Kamen sarà la protagonista

Il film dedicato a Red Sonja ha trovato la sua protagonista: stiamo parlando di Hannah John-Kamen che interpreterà il character principale nel lungometraggio diretto da Joey Soloway. A rivelare la notizia è stato il The Hollywood Reporter.

Hannah John-Kamen, fino ad ora, è apparsa in Ant-Man and the Wasp e nella serie TV Brave New World. Red Sonja sarà realizzato da Millennium, che si occuperà di portare sullo schermo la storia sword and sorcery.

Soloway ha detto dell’attrice:

Hannah è una grande attrice che abbiamo seguito per anni. La sua sensibilità e la sua forza sono le qualità che abbiamo cercato per trovare la protagonista di Red Sonja, e siamo entusiasti all’idea di lavorare insieme sul progetto.

Joey Soloway scriverà la storia assieme a Tasha Huo, la sceneggiatrice che farà da showrunner alla serie animata su Tomb Raider, realizzata da Netflix e da Legendary.

Red Sonya è un personaggio creato da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith per la Marvel Comics, all’interno dei fumetti di Conan il Barbaro agli inizi degli anni Settanta, e si tratta di un character frutto dell’unione di vari personaggi sviluppati all’interno delle storie originali di Conan.

Il film sarà basato sulle storie a fumetti del personaggio pubblicate da Dynamite Entertainment.