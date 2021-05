Blue Origin: all’asta un posto per la prima spedizione umana

Ehi tu! Si, proprio tu! Hai sempre sognato di andare nello “spazio”, ma non hai nessuna qualifica con cui convincere l’ESA ad arruolarti? Nessun problema! A partire dal 5 maggio portai partecipare a un’asta per garantirti il tuo personalissimo posto della missione inaugurale del razzo sub-orbitale New Shepard della Blue Origin diretta da Jeff Bezos.

L’unico biglietto messo a disposizione del pubblico non sarà quindi venduto a un prezzo prestabilito, piuttosto si eseguirà una vera e propria battle royal finanziaria. Dal 5 al 19 maggio, i partecipanti all’asta avranno possibilità di piazzare una cifra a loro discrezione dal sito che verrà messo presso a disposizione del pubblico, quindi, a partire dal 19, le offerte saranno rivelate e rese visibili.

Da lì inizierà la vera sfida: chi avrà partecipato alla gara potrà infatti iniziare a rilanciare a oltranza fino al 12 giugno, data in cui si concluderà il duello con un evento dal vivo. Blue Origin anticipa che i proventi dell’asta saranno devoluti in beneficenza al Club for the future.

Stando a quanto noto fino a ora, il viaggio dovrebbe essere moderatamente rapido. Il razzo raggiungerà l’apide della sua altitudine nel giro di quattro minuti dalla partenza, e la capsula con i passeggeri dovrebbe atterrare appena sei minuti dopo.

Potrebbe anche interessarti: