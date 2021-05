Benedetta: il trailer del film di Paul Verhoeven

Farà il suo esordio durante il Festival di Cannes il nuovo film di Paul Verhoeven, di cui è stato da poco diffuso il trailer, ed il cui titolo è Benedetta. Il lungometraggio verrà mostrato durante il festival che si terrà dal 6 al 17 luglio, mentre Pathé distribuirà il film il 9 luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer di Benedetta.

Il cast dei protagonisti è composto da Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin. Benedetta è un film thriller che, inizialmente, doveva intitolarsi Blessed Virgin. Si tratta di una storia ispirata a eventi veramente accaduti nel quindicesimo secolo.

Benedetta Carlini (Efira) entra nel convento di Pescia, e riesce a farsi riconoscere fin da subito per la sua capacità di realizzare veri e propri miracoli. Il suo impatto sulla vita della comunità sarà immediato.

Il film si basa sul libro intitolato Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy che è stato pubblicato nel 1986 scritto dalla storica Judith C Brown. David Birke, che ha co-scritto Elle, ritorna a lavorare con Verhoeven proprio per la sceneggiatura di Benedetta. La storia unisce religione erotismo e situazioni controverse.

Paul Verhoeven è conosciuto anche per aver lavorato a Robocop ed a Atto di Forza.