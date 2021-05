Un altro giro: il film con Mads Mikkelsen al cinema dal 20 maggio

Solo pochi giorni fa vi avevamo dato la notizia che Un altro giro, film premio Oscar con Mads Mikkelsen sarebbe arrivato al cinema, ora abbiamo anche una data: 20 maggio 2021.

Diretto da Thomas Vinterberg, il lungometraggio racconta la storia di quattro professori insoddisfatti che decidono di mettere in pratica la teoria secondo la quale avere in circolo nel sangue una costante presenza di alcol porterebbe benefici.

Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020 ed aver conquistato un premio Bafta e uno European Film Award, Un altro giro si è aggiudicato l’Oscar come miglior film internazionale. Il film sarà distribuito da Medusa Film e Movies Inspired.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Esiste una teoria per cui saremmo dovuti nascere con una piccola quantità di alcol nel sangue, poiché un leggero inebriamento apre al mondo le nostre menti, diminuendo i nostri problemi e aumentando la nostra creatività. Incoraggiati da questa teoria, Martin e tre amici, tutti esausti docenti di scuola superiore, iniziano un esperimento per mantenere costante per tutta la giornata il livello di alcol nel sangue. Se Churchill aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale stordito dall’alcol, che effetto potrebbero avere poche gocce su di loro e sui loro studenti?I primi risultati sono positivi, così il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in una vera ricerca accademica. I risultati di entrambe le loro classi continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo! Un bicchierino dopo l’altro, alcuni partecipanti continuano a riscontrare miglioramenti mentre altri perdono il controllo. Diventa sempre più chiaro che, sebbene l’alcol abbia prodotto grandi risultati nella storia dell’umanità, l’audacia di certi gesti comporta delle conseguenze.