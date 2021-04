Un altro giro: il film premio Oscar arriva al cinema a maggio

Arriverà solo al cinema a maggio Un altro giro, film diretto da Thomas Vinterberg con protagonista Mads Mikkelsen e vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale.

La storia vede protagonisti quattro insegnanti, che insoddisfatti della loro vita decidono mi mettere in pratica una teoria secondo la quale una costante presenza di alcol nel sangue porterebbe grandi benefici.

Il film dopo essere stato presentato alla Festa del cinema di Roma e ad aver trionfato anche ai agli European Film Awards e al BFI London Film Festival, arriverà finalmente sul grande schermo grazie a Medusa Film e Movie Inspired, che hanno anche lanciato l’hastag #SoloAlCinema.

Queste invece le parole di Stefano Jacono, CEO e Founder di Movies Inspired:

Il cinema di Thomas Vinterberg è sempre stato un punto di riferimento per me. Poter distribuire in Italia la sua ultima emozionante opera rappresenta un disegno coerente per la crescita di Movies Inspired. Ricorderemo le giornate alla Festa del Cinema Roma, per l’anteprima mondiale ufficiale, come indimenticabili. Siamo felici per Thomas Vinterberg, per Mads Mikkelsen e tutto il meraviglioso cast, per la Zentropa e per la Trust Nordisk, che meritano questo prestigioso premio.