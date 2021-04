Un altro giro: Leonardo DiCaprio per il remake del film Oscar

Leonardo DiCaprio, con la sua Appian Way, ha acquisito i diritti del film Oscar Un altro giro per realizzare un remake americano.

La società di produzione di Leonardo DiCaprio, la Appian Way, ha acquisito all’asta i diritti per realizzare un remake americano del premio Oscar per il Miglior film straniero Un altro giro, diretto da Thomas Vinterberg, il quale dovrebbe comparire nel nuovo progetto in veste di produttore esecutivo. Il film sarà sviluppato da Appian Way, Endeavour Content e Makeready e interamente finanziato dalle ultime due citate.

Nel remake di Un altro giro Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare il ruolo che nell’originale appartiene a Mads Mikkelsen, ovvero quello di un vulnerabile uomo di mezza età in crisi esistenziale. Fonti terze hanno rivelato che a contendersi i diritti di Un altro giro c’erano anche Jake Gyllenhaal ed Elizabeth Banks. L’asta, condotta dai rappresentanti di Vinterberg, si è svolta durante le ultime due settimane e si è conclusa ieri sera, dopo la vittoria del film come Miglior lungometraggio internazionale.

Un altro giro segue la storia di quattro amici insegnanti, in crisi di mezza età, che decidono di sperimentare l’aumento dei livelli di alcol nel sangue come un modo per rendere la vita più interessante. Inizialmente sono esigenti riguardo ai loro livelli, ma le cose progressivamente sfuggono di mano ad alcuni di loro. Nel film l’alcol non è l’elemento malvagio, perché il risultato dipende dalle scelte fatte dai personaggi. La pellicola, infatti, mostra cosa l’alcol può fare a loro e alle loro famiglie e come possono cambiare le cose.

Potrebbe interessare: